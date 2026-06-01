Bouchemaine

Spectacles au jardin

Bouchemaine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16

4ème édition du Festival Spectacles au jardin Théâtre, concerts, conte et danse pour tout public ou jeune public se succèderont dans les jardins de Bouchemaine du 28 juin au 20 juillet 2025. .

Bouchemaine 49080 Maine-et-Loire Pays de la Loire spectacleaujardin@gmail.com

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English :

L’événement Spectacles au jardin Bouchemaine a été mis à jour le 2026-06-13 par Destination Angers