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Spectacles jeune public Nantes

Spectacles jeune public Nantes

Spectacles jeune public Nantes mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Parc de Procé - Bd des Anglais

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 16:00 – 17:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 7 

Contes, danses, chants ou musique pour les petits. A voir en famille !De 3 ans à 7 ans / entre 35 et 50 minDans le cadre du festival Aux heures d’été

Breil – Barberie Nantes 44100


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