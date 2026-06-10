Spectacles jeune public Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 7

Contes, danses, chants ou musique pour les petits. A voir en famille !De 3 ans à 7 ans / entre 35 et 50 minDans le cadre du festival Aux heures d’été

Breil – Barberie Nantes 44100



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