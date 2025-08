Spectacles : Pode Ser + C’est toi qu’on adore • Leïla Ka La Maison des Métallos Paris

Spectacles : Pode Ser + C’est toi qu’on adore • Leïla Ka La Maison des Métallos Paris mardi 24 mars 2026.

Dans Pode Ser, une interprète affronte ses propres limites, ses doutes et ses désirs, cherchant à exister face aux assignations et aux attentes de la société. À travers différents langages chorégraphiques, Leïla Ka s’engage seule dans un dialogue brut, pour incarner les multiples identités qui nous composent. Un solo intense et introspectif, transmis à Anna Tierney en 2022 puis à Mariana Faria en 2025.

Avec C’est toi qu’on adore, le dialogue s’élargit : deux femmes, qui pourraient être cent, avancent ensemble, oscillant entre invincibilité et vulnérabilité. Figures d’une sororité universelle, elles résistent, chutent, se relèvent, portées par une énergie vitale qui défie l’adversité. Entre espoir et désillusion, leur danse devient un cri d’espoir où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette pulsion de vie qui nous tient debout.

Ces deux opus dessinent une trajectoire commune : de la conquête de soi à la force du collectif, la danse devient manifeste, invitation à être ensemble, face à l’adversité.

Masterclass de danse (MER. 25 MARS à 14h) tarif 8 euros

réservation conseillée



Participez à une masterclass de danse animée par une interprète de la

compagnie de Leïla Ka. Un moment de complicité et de mouvement, inspiré

des spectacles Pode Ser et C’est toi qu’on adore, ouvert à tous les niveaux.

Bord plateau en LSF (JEU. 26 MARS à l’issue de la représentation) durée 30 min



À l’issue de la représentation, l’équipe artistique vous donne rendez-vous pour échanger sur le spectacle ; c’est une occasion privilégiée de poser vos questions, partager vos impressions et découvrir les coulisses de la création.

Échauffement des spectateur·rices (VEN. 27 MARS à 19h45) durée 30 min

gratuit, sur présentation du billet du spectacle

réservation conseillée La visite tactile du plateau se déroule en amont de la représentation. Elle permet aux personnes aveugles et malvoyantes de découvrir l’espace scénique où le spectacle prend place et où les artistes vont évoluer. Ce temps d’échange leur offre une entrée dans l’univers sensoriel et poétique de la pièce, pour en faciliter la réception et leur permettre de tisser un premier imaginaire autour de celle-ci.

C’est toi qu’on adore de Leïla Ka ; Crédits : Pierre Planchenault

Pode Ser de Leïla Ka ; Crédits : Schiffhauer

Deux pièces, un même élan : Leïla Ka explore la quête de soi et la force du collectif. Entre combat intérieur et pulsion de vie, Pode Ser et C’est toi qu’on adore révèlent, en solo puis en duo, la puissance de la résistance et de l’espoir et la vitalité des corps en mouvement.

Le samedi 28 mars 2026

de 19h30 à 20h30

Le vendredi 27 mars 2026

de 20h30 à 21h30

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 25 mars 2026

de 20h30 à 21h30

Le mardi 24 mars 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 10 à 25 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

