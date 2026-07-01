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Spectacles La Loco Saint-Martial-de-Valette

samedi 25 juillet 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette

Spectacles La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Loco
Adresse
5 Le Claud
Ville
24300 Saint-Martial-de-Valette
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martial-de-Valette

Spectacles

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :
2026-07-25

18h-19h Renaud dis papa , un spectacle de théâtre musical mêlant souvenirs d’enfance, transmission et identité. A partir de 7 ans (Guilhem Surpas). 20h-21h Confidences éphémères en équi’libre , spectacle de cirque, un miroir tendu sur nos certitudes et nos choix personnels dans un face-à-face sensible en forme de confidence (Duo juste à deux).   .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   laloco.nontron@gmail.com

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English : Spectacles

L’événement Spectacles Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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