Spectacles La Loco Saint-Martial-de-Valette
samedi 25 juillet 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Valette
Spectacles
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 21:00:00
Date(s) :
2026-07-25
18h-19h Renaud dis papa , un spectacle de théâtre musical mêlant souvenirs d’enfance, transmission et identité. A partir de 7 ans (Guilhem Surpas). 20h-21h Confidences éphémères en équi’libre , spectacle de cirque, un miroir tendu sur nos certitudes et nos choix personnels dans un face-à-face sensible en forme de confidence (Duo juste à deux). .
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com
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English : Spectacles
L’événement Spectacles Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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