Spectacles La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Spectacles

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

18h-19h Renaud dis papa , un spectacle de théâtre musical mêlant souvenirs d’enfance, transmission et identité. A partir de 7 ans (Guilhem Surpas). 20h-21h Confidences éphémères en équi’libre , spectacle de cirque, un miroir tendu sur nos certitudes et nos choix personnels dans un face-à-face sensible en forme de confidence (Duo juste à deux). .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacles

L’événement Spectacles Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin