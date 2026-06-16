Vannerie hirondelle Le Claud Saint-Martial-de-Valette

Saint-Martial-de-Valette

Vannerie hirondelle

Le Claud La Loco Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Jean-Marc Brotier vous apprendra à réaliser des silhouettes d’hirondelles de toutes les tailles en osier brut. Une approche ludique et décorative pour aborder le tressage de l’osier à partir de 7 ans .

Le Claud La Loco Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 79 91 76 jmarcbrotier@sfr.fr

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English : Vannerie hirondelle

L’événement Vannerie hirondelle Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin