Vannerie hirondelle Le Claud Saint-Martial-de-Valette
Vannerie hirondelle Le Claud Saint-Martial-de-Valette vendredi 14 août 2026.
Saint-Martial-de-Valette
Vannerie hirondelle
Le Claud La Loco Saint-Martial-de-Valette Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Jean-Marc Brotier vous apprendra à réaliser des silhouettes d’hirondelles de toutes les tailles en osier brut. Une approche ludique et décorative pour aborder le tressage de l’osier à partir de 7 ans .
Le Claud La Loco Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 79 91 76 jmarcbrotier@sfr.fr
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English : Vannerie hirondelle
L’événement Vannerie hirondelle Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin