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Mardi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette

mardi 18 août 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette

Mardi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Loco
Adresse
5 Le Claud
Ville
24300 Saint-Martial-de-Valette
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martial-de-Valette

Mardi Loco!

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 19:30:00

Date(s) :
2026-08-18

18h-20h marché aux trois prix et librairie. 18h30-19h30 balade botanique à la lisière du bois à la découvertes des plantes comestibles et médicinales.   .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   laloco.nontron@gmail.com

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English : Mardi Loco!

L’événement Mardi Loco! Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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