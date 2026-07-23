Vannerie panier Le Claud Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Vannerie panier

Le Claud La Loco Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Initiation à la vannerie en osier avec un panier rond, évasé.

Jean-Marc Brotier vous accompagnera dans la réalisation d’une vannerie sur croisée (3×3) avec des montants maintenus par des tours de torches et une crocane double. Vous apprendrez à faire une bordure et un pied afin que votre panier soit solide et durable. Pour les stagiaires qui auraient un peu de pratique, vous pourrez faire quelques variantes techniques. N’hésitez pas à venir avec quelques-unes de vos réalisations. Possibilité de travailler en osier blanc ou brut pour ce stage. A partir de 9 ans. .

Le Claud La Loco Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 79 91 76 jmarcbrotier@sfr.fr

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English : Vannerie panier

L’événement Vannerie panier Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin