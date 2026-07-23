UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martial-de-Valette

Vannerie panier Le Claud Saint-Martial-de-Valette

jeudi 6 août 2026 · Le Claud · Saint-Martial-de-Valette

Vannerie panier Le Claud Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Le Claud
Adresse
La Loco
Ville
24300 Saint-Martial-de-Valette
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martial-de-Valette

Vannerie panier

Le Claud La Loco Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Initiation à la vannerie en osier avec un panier rond, évasé.
Jean-Marc Brotier vous accompagnera dans la réalisation d’une vannerie sur croisée (3×3) avec des montants maintenus par des tours de torches et une crocane double. Vous apprendrez à faire une bordure et un pied afin que votre panier soit solide et durable. Pour les stagiaires qui auraient un peu de pratique, vous pourrez faire quelques variantes techniques. N’hésitez pas à venir avec quelques-unes de vos réalisations. Possibilité de travailler en osier blanc ou brut pour ce stage. A partir de 9 ans.   .

Le Claud La Loco Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 79 91 76  jmarcbrotier@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vannerie panier

L’événement Vannerie panier Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-23 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

À voir aussi à Saint-Martial-de-Valette (Dordogne)