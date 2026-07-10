Initiation à l’aquarelle Saint-Martial-de-Valette
mercredi 5 août 2026 · Saint-Martial-de-Valette
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Valette
Initiation à l’aquarelle
La loco Saint-Martial-de-Valette Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Mathilde Albert propose l’animation d’un atelier aquarelle. Un temps pour découvrir ce médium, apprendre à manier le pinceau, jouer avec les couleurs et la transparence afin de dresser le portrait des paysages nontronnais. A l’issue de l’atelier, chacun.e pourra repartir avec une série d’esquisses et de recherches à l’aquarelle. A partir de 7 ans. .
La loco Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 44 30 mathilde.albert@orange.fr
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English : Initiation à l’aquarelle
L’événement Initiation à l’aquarelle Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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