Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Initiation à l’aquarelle

La loco Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Mathilde Albert propose l’animation d’un atelier aquarelle. Un temps pour découvrir ce médium, apprendre à manier le pinceau, jouer avec les couleurs et la transparence afin de dresser le portrait des paysages nontronnais. A l’issue de l’atelier, chacun.e pourra repartir avec une série d’esquisses et de recherches à l’aquarelle. A partir de 7 ans. .

La loco Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 88 44 30 mathilde.albert@orange.fr

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English : Initiation à l’aquarelle

L’événement Initiation à l’aquarelle Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin