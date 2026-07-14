Concert La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Concert

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

« Bruit de la Loco », un ciné-concert sur les images d’archives de train. .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com

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English : Concert

L’événement Concert Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin