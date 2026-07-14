AGENDA · Saint-Martial-de-Valette
Concert La Loco Saint-Martial-de-Valette
vendredi 31 juillet 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Valette
Concert
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-31
« Bruit de la Loco », un ciné-concert sur les images d’archives de train. .
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com
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English : Concert
L’événement Concert Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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