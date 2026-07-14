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Concert La Loco Saint-Martial-de-Valette

vendredi 31 juillet 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette

Concert La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Loco
Adresse
5 Le Claud
Ville
24300 Saint-Martial-de-Valette
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martial-de-Valette

Concert

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :
2026-07-31

« Bruit de la Loco », un ciné-concert sur les images d’archives de train.   .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   laloco.nontron@gmail.com

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English : Concert

L’événement Concert Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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