Super Mardi! La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Super Mardi!

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21 23:00:00

Date(s) :

2026-07-21

16h-18h atelier de création d’instruments de musique brute par Père cucu pour le spectacle du soir. Tout public. 17h30 Frédéric et Loris vous proposent un temps de présentation de leurs travaux photographiques à l’occasion de leurs expositions Police de la route et Une batterie et ça repart! . 17h30-20h Animations autour du vélo et autres moyens de transports sans moteur. Réparation, tuning et autres surprises. 17h30-21h atelier de cuisine collectif et repas sur place à prix libre. 18h-20h marché aux trois prix et librairie. 19h-23h spectacle du Père cucu et Maudit Bick suivi de Good Luck Bitch . .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com

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English : Super Mardi!

L’événement Super Mardi! Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin