Mercredi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Mercredi Loco!

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-29

10h-12h Mathilde Albert propose l’animation d’un stage de dessin autour du carnet de voyage. A partir de 7 ans, ouvert aux familles et groupes intergénérationnels.10h-12h30 et 14h-17h l’Atelier des lendemains qui pédalent vous accueille autour de deux propositions de réparation vélo. 18h30-20h concert Ali Veejay mélange pop/folk chanson et musique du monde en invitant le public à co-créer les morceaux. .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com

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English : Mercredi Loco!

L’événement Mercredi Loco! Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-03 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin