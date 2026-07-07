Mardi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette
mardi 7 juillet 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Valette
Mardi Loco!
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:30:00
fin : 2026-07-07 23:30:00
Date(s) :
2026-07-07
17h30-21h atelier de cuisine collectif et repas sur place à prix libre. 18h-20h marché aux trois prix et librairie. 19h-23h30 bal trad (3615 Tout courT) proposé par Swing et compagnie suivi d’un dj set (Stongband sound). .
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mardi Loco!
L’événement Mardi Loco! Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Saint-Martial-de-Valette (Dordogne)
- Mercredi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette 15 juillet 2026
- Super Mardi! La Loco Saint-Martial-de-Valette 21 juillet 2026
- Spectacles La Loco Saint-Martial-de-Valette 25 juillet 2026
- Mardi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette 28 juillet 2026
- Mercredi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette 29 juillet 2026