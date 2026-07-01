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Expositions La Loco Saint-Martial-de-Valette

mardi 21 juillet 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette

Expositions La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Lieu
La Loco
Adresse
5 Le Claud
Ville
24300 Saint-Martial-de-Valette
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Martial-de-Valette

Expositions

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-07-21

Deux expositions photo autour des épaves de la N21 proposées par Frédéric Corgnac et Mrblackpanda.   .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   laloco.nontron@gmail.com

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English : Expositions

L’événement Expositions Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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