Expositions La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Expositions

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-21

Deux expositions photo autour des épaves de la N21 proposées par Frédéric Corgnac et Mrblackpanda. .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com

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English : Expositions

L’événement Expositions Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin