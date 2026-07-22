Bruit de La Loco La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Bruit de La Loco

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

10h 10h-12h (marché de Nontron) opération chef de gare : orchestre public pour musiciens improvisateurs.

17h atelier du Ha!Installation performance atelier sonore participative. Tout public à partir de 10 ans sur inscription par SMS auprès de Chrystel au 06.78.38.18.29 (12 personnes maximum).

18h voyage herbes folles, déambulation musicale et atelier d’écriture par Atlas24.

19h restauration et buvette

20h aiguillage, tirage au sort de trio pour des petites formes improvisées, musique, danse, art visuel…

22h Tutti

22h30 Les Controleurs, DJ set et musique par Braintown avec participation des improvisateurs.trices .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com

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English : Bruit de La Loco

L’événement Bruit de La Loco Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin