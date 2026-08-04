Super Mardi! La Loco Saint-Martial-de-Valette
mardi 4 août 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Valette
Super Mardi!
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
17h-21h atelier de cuisine collectif et repas sur place aux trois prix à partir de 20h
17h30-20h animations autour du vélo et autres moyens de transports sans moteur! Réparation, tuning, espace de gratuité et autres surprises. Réparation vélo par l’Atelier des Lendemains qui pédalent autour de 2 propositions
18h-20h initiation au cinéma d’animation basé sur la technique du stop motion et de la pixilation. Marché aux trois prix et librairie
18h30-19h30 balade botanique à la lisière du bois et découverte des plantes comestibles et médicinales
21h-22h Psylle, un concert autour de 6 roues de vélo amplifiées, détournées .
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com
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English : Super Mardi!
L’événement Super Mardi! Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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