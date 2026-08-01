Mardi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette

Informations pratiques

Saint-Martial-de-Valette

Mardi Loco!

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 21:45:00

Date(s) :

2026-08-11

18h-20h marché aux trois prix et librairie. 18h30-19h30 balade botanique à la lisière du bois à la découvertes des plantes comestibles et médicinales. 20h30-21h45 sport, séance de voyage sonore en plein air. .

La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com

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English : Mardi Loco!

L’événement Mardi Loco! Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin