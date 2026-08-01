Mardi Loco! La Loco Saint-Martial-de-Valette
mardi 25 août 2026 · La Loco · Saint-Martial-de-Valette
Informations pratiques
Saint-Martial-de-Valette
Mardi Loco!
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25 19:30:00
Date(s) :
2026-08-25
18h-20h marché aux trois prix et librairie. 18h30-19h30 balade botanique à la lisière du bois à la découvertes des plantes comestibles et médicinales. .
La Loco 5 Le Claud Saint-Martial-de-Valette 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine laloco.nontron@gmail.com
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English : Mardi Loco!
L’événement Mardi Loco! Saint-Martial-de-Valette a été mis à jour le 2026-07-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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