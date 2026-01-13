Spectacles Sauvages Féminins ; à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes Le Regard du Cygne Paris

Suite à un appel à projet lancé en septembre 2025, le plateau est partagé par quatre femmes chorégraphes dont les projets artistiques se sont distingués par la force avec laquelle ils témoignent des expériences féminines. Mêlant récits personnels et luttes collectives, leurs voix sont puissantes et nécessaires.

Durée : environ 1h30

Au programme :

Danse pour deux corps de Joséphine Chaix Szczurek

70 ans de différence — qu’est-ce qui nous relie ? Comment trouve-t-on de la liberté dans un corps vieillissant ? Comment puis-je la trouver dans mon propre corps ? Comment la lenteur et la vitesse, les rythmes du corps et de l’esprit influencent-ils notre regard sur la vie ? Voici les questions principales que je me pose dans ce duo composé de Maryse Mirous, 93 ans, et moi, 23 ans. À travers cette pièce, je cherche à créer un espace où Maryse et moi explorons la liberté dans nos corps. La liberté comme possibilité, comme pouvoir d’agir sans contrainte, d’agir de manière autonome. Dans quelle mesure nos corps définissent-ils nos désirs, nos possibles ? J’aimerais que le public remette en question ses idées et perceptions du corps vieillissant : la façon dont on le regarde, ce qu’on pense qu’il devrait ou ne devrait pas faire, ce qu’il peut ou ne peut plus faire, surtout lorsqu’on le confronte à un corps « jeune ». Elle parle, je réagis. Nous menons une conversation physique et émotionnelle autour des soixante-dix années qui nous séparent.

VENUS-COCA de Alessia Wyss

Vénus sort-t-elle de son tableau. Qu’utilise-t-elle pour sortir de sa sidération ? Utilise-t-elle « l’hystérie » ou une danse ? Peut-être les deux ? Quelle danse peut-elle l’amener ailleurs ? La Vénus en quête de pouvoir cherche des nouveaux modèles de femme, elle rencontre la Femme sauvage des Pyrénées et se lance dans la tâche impossible de chorégraphier des mouvements involontaires. La musique déclenche en elle des mouvements involontaires. Son système nerveux est actif et créateur de chorégraphie et de soins, la pratique du TRE (trauma and tension release exercice) permet à la danseuse d’explorer des rythmes et des accents qui ont longtemps été considérés comme de la folie, une maladie ou un mysticisme extravagant. Ce spectacle propose d’écouter la composition rythmique du système nerveux, accompagnée de voix polyphoniques.

Étreinte de Ambre Vallet

Elle tomba pour la première fois amoureuse. Lorsqu’elle la vit, elle voulut tout de suite qu’elle fasse partie de sa vie. Elle faisait rêver. Son esthétique poétique, féminine et forte. Tout, dans ses mouvements, était beau. Grâce à elle, elle rayonnait. Une vraie relation passionnelle. Mais plus le temps passait, plus elle devait se conformer à ses normes, rentrer dans ses cases préconçues. Ne pas dépasser, être tout le temps jolie, parfaite, lisse, fine, sexy mais pas trop. L’étreinte de la gymnastique rythmique était si forte qu’elle commençait à étouffer. Elle dut s’enfuir pour exister et s’exprimer pleinement. Dénouer ses liens qui la bâillonnaient, désobéir à ce fouet qui voulait la dresser, se défaire de ce mètre ruban qui lui dictait des normes.

I AM MY OMW HEALING de Anaïs Barras

Est diffusé en boucle pendant 10 min un mantra contemporain provenant du compte Instagram @Thinklikeaboss. Anaïs Barras mène une danse entre rituel, soin et performance de soi. Elle tente d’incarner physiquement ce mantra, autant dans ses réussites que ses échecs, jusqu’à ce qu’il se transforme, pour le faire vibrer avec le public. Cette performance témoigne des stratégies autant sociales qu’intérieures cherchant à répondre à cette question existentielle : quelles tentatives mettons-nous en place pour apprendre à s’aimer à l’ère des réseaux sociaux ?

Découvrez 4 projets chorégraphiques portés par des femmes ; un plateau vibrant où la danse questionne l’âge, la liberté, les normes et l’amour de soi.

Le vendredi 06 mars 2026

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 06 mars 2026

de 16h00 à 17h30

payant

De 8 à 22 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-06T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-06T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-06T16:00:00+02:00_2026-03-06T17:30:00+02:00;2026-03-06T19:30:00+02:00_2026-03-06T21:00:00+02:00

Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/spectacles-sauvages-feminins/ +33143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne



Afficher la carte du lieu Le Regard du Cygne et trouvez le meilleur itinéraire

