Informations pratiques

Saint-Paul-du-Bois

Speed Festival

Plan d’eau de la Fontaine de Boisdon Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 12:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Organisé par BDC Crew en collaboration avec la Municipalité et les associations saint-paulaises.

Pour cette troisième édition, une vingtaine d’artistes se produiront répartis sur deux scènes différentes dans un cadre idyllique.

Sur place, les festivaliers retrouveront des stands boissons et restauration, une friperie, un stand de personnalisation de vêtements, de tattoo ainsi que des activités sportives et d’autres surprises pour animer le weekend.

Programmation

Vendredi 25 Mamab, Michel Mercury, Chad De La Cour, Bomel, Asdek, Contrefaçon

Samedi 26 Owen, Brass, Youv Dee, Boris&Moris, Britney Speed

Ouverture du festival à 18h le vendredi et fermeure à 13h le dimanche.

Parking et camping ouverts aux détenteurs d’un pass.

Billetterie en ligne uniquement, sur le site web de l’événement ou via helloasso. .

Plan d’eau de la Fontaine de Boisdon Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@speedfestival.fr

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English :

Organized by BDC Crew in collaboration with the Municipality and local associations.

L’événement Speed Festival Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais