Speed Festival Saint-Paul-du-Bois
vendredi 28 août 2026 · Saint-Paul-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Paul-du-Bois
Speed Festival
Plan d’eau de la Fontaine de Boisdon Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 12:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Organisé par BDC Crew en collaboration avec la Municipalité et les associations saint-paulaises.
Pour cette troisième édition, une vingtaine d’artistes se produiront répartis sur deux scènes différentes dans un cadre idyllique.
Sur place, les festivaliers retrouveront des stands boissons et restauration, une friperie, un stand de personnalisation de vêtements, de tattoo ainsi que des activités sportives et d’autres surprises pour animer le weekend.
Programmation
Vendredi 25 Mamab, Michel Mercury, Chad De La Cour, Bomel, Asdek, Contrefaçon
Samedi 26 Owen, Brass, Youv Dee, Boris&Moris, Britney Speed
Ouverture du festival à 18h le vendredi et fermeure à 13h le dimanche.
Parking et camping ouverts aux détenteurs d’un pass.
Billetterie en ligne uniquement, sur le site web de l’événement ou via helloasso. .
Plan d’eau de la Fontaine de Boisdon Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@speedfestival.fr
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English :
Organized by BDC Crew in collaboration with the Municipality and local associations.
L’événement Speed Festival Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais
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