Saint-Christophe-sur-Roc

Spéléologie Deux Sèvres

Sous terre Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-20

Spéléologie, unique en Deux-Sèvres !

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Sous terre Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Spéléologie Deux Sèvres

L’événement Spéléologie Deux Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Val de Gâtine