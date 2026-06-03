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Spéléologie Deux Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc

Spéléologie Deux Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc

Spéléologie Deux Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Sous terre

Ville : 79220 Saint-Christophe-sur-Roc

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Saint-Christophe-sur-Roc

Spéléologie Deux Sèvres

Sous terre Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-20

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Sous terre Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Spéléologie Deux Sèvres

L’événement Spéléologie Deux Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Val de Gâtine

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