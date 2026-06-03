Spéléologie Deux Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc
Spéléologie Deux Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Christophe-sur-Roc
Spéléologie Deux Sèvres
Sous terre Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-20
Spéléologie, unique en Deux-Sèvres !
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Sous terre Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Spéléologie Deux Sèvres
L’événement Spéléologie Deux Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-03 par CC Val de Gâtine
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