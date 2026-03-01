Spetacle Doggo

Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Pour ce nouveau ciné-concert, Ellie James, fidèle à son style musical électro-pop à l’esprit doux et plein de fantaisie, signe une bande-son joyeusement mélancolique, cousue sur mesure au synthétiseur et à la harpe électronique.

Pour ce nouveau ciné-concert, Ellie James, fidèle à son style musical électro-pop à l’esprit doux et plein de fantaisie, signe une bande-son joyeusement mélancolique, cousue sur mesure au synthétiseur et à la harpe électronique.

Soucieuse de livrer un spectacle aux contours soignés, la chanteuse d’origine britannique collabore avec la talentueuse illustratrice Tiffanie Pichon qui, de son coup de crayon naïf et coloré, habille les intermèdes entre chaque court-métrage pour un résultat poétique à l’esthétique Do It Yourself.

Une friandise pour les yeux et les oreilles ! .

Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this new cine?-concert, Ellie James, true to her gentle, whimsical electro-pop musical style, creates a joyfully melancholy soundtrack, tailor-made with synthesizer and electronic harp.

L’événement Spetacle Doggo Avoine a été mis à jour le 2026-03-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme