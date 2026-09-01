Sp’Hinx invite JENNY L. Pôle culturel de Hinx, salles SerGio Hinx
samedi 19 septembre 2026 · Pôle culturel de Hinx, salles SerGio · Hinx
Informations pratiques
Hinx
Sp’Hinx invite JENNY L.
Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112, route de dax Hinx Landes
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Après avoir été durant de nombreuses années choriste internationale aux côtés d’artistes tels que Sting, Ray Charles, Johnny, ou Nougaro, JENNY L. poursuit aujourd’hui une carrière de compositrice-interprète. Lauréate de The Voice Costa Italia, à la fois chanteuse, auteure et productrice, elle s’investit dans des projets où la musique devient un véritable vecteur d’émotions et de connexion. Elle compte à son actif plusieurs singles, mais ce soir elle nous fera (re) découvrir les grands standards de Whitney HOUSTON et bien d’autres… .
Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112, route de dax Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 02 30 55 contact.hinx40@gmail.com
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English :
L’événement Sp’Hinx invite JENNY L. Hinx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terres de Chalosse
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