Sp’Hinx invite JENNY L. Pôle culturel de Hinx, salles SerGio Hinx

Informations pratiques

Hinx

Sp’Hinx invite JENNY L.

Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112, route de dax Hinx Landes

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 23:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Après avoir été durant de nombreuses années choriste internationale aux côtés d’artistes tels que Sting, Ray Charles, Johnny, ou Nougaro, JENNY L. poursuit aujourd’hui une carrière de compositrice-interprète. Lauréate de The Voice Costa Italia, à la fois chanteuse, auteure et productrice, elle s’investit dans des projets où la musique devient un véritable vecteur d’émotions et de connexion. Elle compte à son actif plusieurs singles, mais ce soir elle nous fera (re) découvrir les grands standards de Whitney HOUSTON et bien d’autres… .

Pôle culturel de Hinx, salles SerGio 112, route de dax Hinx 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 02 30 55 contact.hinx40@gmail.com

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English :

L’événement Sp’Hinx invite JENNY L. Hinx a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terres de Chalosse