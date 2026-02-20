Spill the green tea Laize-Clinchamps

Spill the green tea

18 Route de la Vallée de l'Orne Laize-Clinchamps Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez échanger autour du zéro déchet et découvrez comment agir pour la planète ! Partage d’astuces, d’expériences, d’idées simples pour réduire vos déchets, et moment convivial autour d’un goûter offert.

LE PDC S’ANIME SPILL THE GREEN TEA*

Samedi 16 mai

Dès 15h

Salle d'exposition du site touristique du Pont du Coudray, 18 Route de la Vallée de l'Orne 14320 LAIZE-CLINCHAMPS

ℹ️ Gratuit

*Traduction Raconter des ragots verts .

+33 2 31 50 09 72

English : Spill the green tea

Come and talk about zero waste and find out what you can do to help the planet! We’ll be sharing tips, experiences and simple ideas for reducing your waste, as well as enjoying a snack.

