Sortie vélo & Histoire Site touristique du Pont duCoudray Laize-Clinchamps

Sortie vélo & Histoire

Site touristique du Pont duCoudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Une boucle cyclo encadrée en direction de la Cote 67 au départ du Pont du Coudray. Vélo de route et casque obligatoires.

Rejoignez-nous pour une balade à vélo qui retrace l’histoire de la Cote 67, un site emblématique de la mémoire Canadienne qui commémore les combats de la 2ème Division d’infanterie canadienne pendant l’été 1944 ️

Ce mémorial, érigé par la Fondation canadienne des champs de bataille, rend hommage aux soldats qui ont vaillamment combattu lors des opérations Goodwood et Atlantic. Vous y trouverez des plaques et stèles dédiées aux régiments canadiens, ainsi que des panneaux historiques expliquant le déroulement des opérations.

Dimanche 29 juin à 10h

Site touristique du Pont du Coudray, 18 Route de la Vallée de l’Orne 14320 LAIZE-CLINCHAMPS

Distance 23 km

Durée Environ 2h30

⚙️ Difficulté Moyenne

Équipements obligatoires Vélo de route (location de vélo de ville mécanique possible chez Cap Orne à tarif préférentiel 02 58 06 02 02) et casque

ℹ️ Gratuit .

Site touristique du Pont duCoudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie vélo & Histoire

A supervised cycle loop towards Cote 67 starting from Pont du Coudray. Road bike and helmet compulsory.

L’événement Sortie vélo & Histoire Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-02-20 par Orne Odon Tourisme