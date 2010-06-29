Sortie vélo & Histoire Site touristique du Pont duCoudray Laize-Clinchamps
Sortie vélo & Histoire Site touristique du Pont duCoudray Laize-Clinchamps dimanche 14 juin 2026.
Sortie vélo & Histoire
Site touristique du Pont duCoudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Une boucle cyclo encadrée en direction de la Cote 67 au départ du Pont du Coudray. Vélo de route et casque obligatoires.
Rejoignez-nous pour une balade à vélo qui retrace l’histoire de la Cote 67, un site emblématique de la mémoire Canadienne qui commémore les combats de la 2ème Division d’infanterie canadienne pendant l’été 1944 ️
Ce mémorial, érigé par la Fondation canadienne des champs de bataille, rend hommage aux soldats qui ont vaillamment combattu lors des opérations Goodwood et Atlantic. Vous y trouverez des plaques et stèles dédiées aux régiments canadiens, ainsi que des panneaux historiques expliquant le déroulement des opérations.
Dimanche 29 juin à 10h
Site touristique du Pont du Coudray, 18 Route de la Vallée de l’Orne 14320 LAIZE-CLINCHAMPS
Distance 23 km
Durée Environ 2h30
⚙️ Difficulté Moyenne
Équipements obligatoires Vélo de route (location de vélo de ville mécanique possible chez Cap Orne à tarif préférentiel 02 58 06 02 02) et casque
ℹ️ Gratuit .
Site touristique du Pont duCoudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie vélo & Histoire
A supervised cycle loop towards Cote 67 starting from Pont du Coudray. Road bike and helmet compulsory.
L’événement Sortie vélo & Histoire Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-02-20 par Orne Odon Tourisme