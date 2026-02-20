Apéro concerts au Pont du Coudray Site touristique du Pont du Coudray Laize-Clinchamps

Apéro concerts au Pont du Coudray

Site touristique du Pont du Coudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Les soirées apéro-concerts reviennent tous les vendredis de juillet et août. Dès 19h00, la terrasse de Cap Orne et Orne Odon Tourisme s’anime avec une programmation musicale variée et festive. Profitez d’un cadre exceptionnel, entre voie verte et bords de l’Orne, pour célébrer la fin de semaine en musique et en convivialité !

3 JUILLET | JAZZ TWO FOR THE ROAD

10 JUILLET | POP ROCK 90’s FABS

17 JUILLET | VARIÉTÉ SOUL SPIRIT

24 JUILLET | SOUL BLUES THE BARNGUYS

31 JULLET | MUSIQUE CUBAINE THE CUBANERS

7 AOÛT | JAZZ TRADITIONNEL LES CAROTTES RÂPÉES

14 AOÛT | BLUES AMERICANA GRAVEL ROAD

21 AOÛT | JAZZ SWING BLUES SOUL JAL QUARTET

28 AOÛT | FUNK JAZZ LES ROUTES BARRÉES

Pluie en vue ? Aucun problème !

L’apéro-concert aura lieu en intérieur. .

Site touristique du Pont du Coudray 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 50 09 72

English : Apéro concerts au Pont du Coudray

The apéro-concerts are back every Friday in July and August. From 7pm, the Cap Orne and Orne Odon Tourisme terrace comes alive with a varied and festive musical programme. Enjoy an exceptional setting, between the green lane and the banks of the Orne!

