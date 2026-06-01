Concert d’enfants Les Premiers Pas Laize-La-Ville Laize-Clinchamps
Concert d’enfants Les Premiers Pas Laize-La-Ville Laize-Clinchamps mercredi 10 juin 2026.
Laize-Clinchamps
Concert d’enfants Les Premiers Pas
Laize-La-Ville 6 Rue du Régiment Mont Royal Laize-Clinchamps Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Concert d’enfants Les Premiers Pas 10 juin 18h30
Concert d’enfants Les Premiers Pas 10 juin 18h30 Laize-La-Ville .
Laize-La-Ville 6 Rue du Régiment Mont Royal Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46
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English : Concert d’enfants Les Premiers Pas
Les Premiers Pas children’s concert 10 June 6.30pm
L’événement Concert d’enfants Les Premiers Pas Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-05-28 par Orne Odon Tourisme
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