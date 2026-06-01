Concert d’enfants Les Premiers Pas Laize-La-Ville Laize-Clinchamps

Laize-Clinchamps

Concert d’enfants Les Premiers Pas

Laize-La-Ville 6 Rue du Régiment Mont Royal Laize-Clinchamps Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Concert d’enfants Les Premiers Pas 10 juin 18h30

Concert d’enfants Les Premiers Pas 10 juin 18h30 Laize-La-Ville .

Laize-La-Ville 6 Rue du Régiment Mont Royal Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie +33 2 31 85 52 46

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English : Concert d’enfants Les Premiers Pas

Les Premiers Pas children’s concert 10 June 6.30pm

L’événement Concert d’enfants Les Premiers Pas Laize-Clinchamps a été mis à jour le 2026-05-28 par Orne Odon Tourisme