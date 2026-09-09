Spirits expérience 2ème édition Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Spirits expérience 2ème édition

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Un week-end. Un lieu. Une expérience unique. Les 3 et 4 octobre au Cloître des Carmes, des producteurs locaux sont accueillis par l’Union des Commerçants de Jonzac.

Dégustations ; Vente aux enchères ; Ateliers cocktails ; Brunch exclusif ; Concerts live

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Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ucj.jonzac@gmail.com

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English :

A weekend. A place. A unique experience. On October 3 and 4 at the Cloître des Carmes, local producers are hosted by the Union des Commerçants de Jonzac.

Tastings; Auction; Cocktail workshops; Exclusive brunch; Live concerts

L’événement Spirits expérience 2ème édition Jonzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge