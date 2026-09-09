Spirits expérience 2ème édition Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac
samedi 3 octobre 2026 · Cloître des Carmes à Jonzac · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Spirits expérience 2ème édition
Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Un week-end. Un lieu. Une expérience unique. Les 3 et 4 octobre au Cloître des Carmes, des producteurs locaux sont accueillis par l’Union des Commerçants de Jonzac.
Dégustations ; Vente aux enchères ; Ateliers cocktails ; Brunch exclusif ; Concerts live
.
Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ucj.jonzac@gmail.com
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English :
A weekend. A place. A unique experience. On October 3 and 4 at the Cloître des Carmes, local producers are hosted by the Union des Commerçants de Jonzac.
Tastings; Auction; Cocktail workshops; Exclusive brunch; Live concerts
L’événement Spirits expérience 2ème édition Jonzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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