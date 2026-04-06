Splendeurs du système solaire Route du Radôme Pleumeur-Bodou
Splendeurs du système solaire Route du Radôme Pleumeur-Bodou lundi 6 avril 2026.
Pleumeur-Bodou
Splendeurs du système solaire
Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-24 2026-06-07 2026-06-28 2026-07-06 2026-09-07 2026-10-11 2026-10-19
Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, tempêtes sur le soleil….
Dès 7 ans.
Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance
il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.
Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.
Il est impossible de rentrer en cours de séance.
Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés. .
Route du Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 32
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English :
L’événement Splendeurs du système solaire Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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