Créances

Sport en familles Créez votre danse, on sera le jury !

Dojo Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Pour fêter la fin de l’année quoi de mieux que de se défouler en musique ?

Et si la météo le permet, on continuera avec un pique-nique ! .

Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Sport en familles Créez votre danse, on sera le jury !

L’événement Sport en familles Créez votre danse, on sera le jury ! Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche