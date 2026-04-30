Sport en familles Créez votre danse, on sera le jury ! Créances
Sport en familles Créez votre danse, on sera le jury ! Créances mercredi 24 juin 2026.
Créances
Sport en familles Créez votre danse, on sera le jury !
Dojo Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Pour fêter la fin de l’année quoi de mieux que de se défouler en musique ?
Et si la météo le permet, on continuera avec un pique-nique ! .
Dojo Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Sport en familles Créez votre danse, on sera le jury !
L’événement Sport en familles Créez votre danse, on sera le jury ! Créances a été mis à jour le 2026-04-30 par Côte Ouest Centre Manche
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