Sport Seniors en plein air : un programme dynamique pour votre bien-être et votre vitalité jeudi 1 janvier 2026.

Grâce aux clubs de l’appel à projets « Sport Seniors en plein air », profitez d’un large choix d’activités physiques en extérieur, accessibles gratuitement. Que ce soit sur des terrains en libre accès, dans les parcs ou jardins de Paris, trouvez la discipline qui vous convient parmi la cinquantaine de créneaux proposés chaque semaine !

Découvrez la programmation

Initié par les clubs sportifs, « Sport Seniors en plein air » encourage la pratique d’activités adaptées aux seniors : football, badminton, tennis, marche nordique et bien plus encore ! Ce programme s’inscrit dans l’héritage des Jeux olympiques et paralympiques, porté par la Ville de Paris. Chaque année, 25 associations sportives permettent à plus de 600 seniors parisiens de pratiquer gratuitement un sport et de maintenir une bonne condition physique.

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Avec « Sport Seniors en plein air », profitez gratuitement d’activités sportives en extérieur pour rester en forme.

Du jeudi 01 janvier 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-04T00:59:59+01:00

Date(s) :



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