Spunk ! Concert !, Square Félix Lebossé, Villeurbanne
Spunk ! Concert !, Square Félix Lebossé, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Spunk ! Concert ! Dimanche 21 juin, 16h00 Square Félix Lebossé Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00
Un mini concert qui s’inspire de l’œuvre de la romancière suédoise Astrid Lindgren. Icône féministe et punk, Fifi Brindacier est bien plus qu’une héroïne pour enfants. C’est une fillette libre, sans peur, dotée d’une imagination folle et d’une énergie démesurée, qui vient secouer l’absurdité des règles de bonnes conduites.
À partir de 6 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Square Félix Lebossé 85 rue Anatole France 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Un mini concert qui s’inspire de l’œuvre de la romancière suédoise Astrid Lindgren. Car icône féministe et punk, Fifi Brindacier est bien plus qu’une héroïne pour enfants…
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