Squash Championnats de France par équipe Espace Squash Royan
Squash Championnats de France par équipe Espace Squash Royan vendredi 12 juin 2026.
Royan
Squash Championnats de France par équipe
Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Venez assister aux Championnats de France de squash pour l’accession à la Nationale de nos deux équipes (une masculine et une féminine) de Royan sur 3 jours.
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Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 77 77 contact@squashroyan.com
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English :
Come and watch our two teams (one men’s and one women’s) from Royan compete in the French Squash Championships over 3 days.
L’événement Squash Championnats de France par équipe Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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