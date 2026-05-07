Squash Championnats de France par équipe Espace Squash Royan

Royan

Squash Championnats de France par équipe

Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Venez assister aux Championnats de France de squash pour l’accession à la Nationale de nos deux équipes (une masculine et une féminine) de Royan sur 3 jours.

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Espace Squash 18 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 77 77 contact@squashroyan.com

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English :

Come and watch our two teams (one men’s and one women’s) from Royan compete in the French Squash Championships over 3 days.

L’événement Squash Championnats de France par équipe Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan