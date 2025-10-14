SSSSSSSWELL – Compagnie Pop-corn protocole / Annabelle Chambon & Cédric Charron OARA – MÉCA Bordeaux

SSSSSSSWELL – Compagnie Pop-corn protocole / Annabelle Chambon & Cédric Charron 4 et 5 mars 2026 OARA – MÉCA Gironde

Compagnie Pop-corn protocole – Annabelle Chambon et Cédric Charron

À l’heure où le bien-être est une recette, colonisé par le capitalisme et infiltré par le complotisme, rendant le corps client autant qu’objet de consommation, Annabelle Chambon et Cédric Charron s’alarment. Notre chair peut-elle résister aux jeux d’emprise et aux injonctions du numérique ? Poursuivant leur recherche sur les politiques du corps, le duo inclassable conçoit une performance avec musique live pour 4 performeurs, qui scrute et révèle les idéologies dont nous sommes victimes. De leur patte burlesque, ils et elles orchestrent une cérémonie prosélytique grotesque, mais surtout jouissive et libératoire, à base de pratiques somatiques et théories du care détournées. Et soulèvent une question en creux : l’art est-il toujours un lieu sûr de l’imaginaire face à ces fictions aliénantes promettant le bonheur ?

conception, co-écriture et performance Annabelle Chambon et Cédric Charron / musique, co-écriture et performance Mari Lanera / co-écriture et performance Emilie Bonno / création lumière, régie générale Jean-Yves Pillone / production Emilie Houdent / perruques Elsa Gendre / stagiaire Verónica Imedio Perez / conseil technique son Max Brucker

COPRODUCTION LA MANUFACTURE CDCN

mer. 4 & jeu. 5 mars – 20h / 60 min – à partir de 12 ans

lieu : OARA – MÉCA, Bordeaux

en coréalisation avec l’OARA, office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine

