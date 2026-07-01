St Hilaire au temps de la Seconde Guerre Mondiale, ST Hilaire du Maine, Saint-Hilaire du Maine

Informations pratiques

St Hilaire au temps de la Seconde Guerre Mondiale Samedi 19 septembre, 09h30 ST Hilaire du Maine Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de véhicules 39/45 : jeep, dodge, moto, traction + exposition « les prisonniers de guerre mayennais » + exposition de témoignage et d’objet locaux de 39/45 + exposition de photos anciennes de St Hilaire

ST Hilaire du Maine place de l’église Saint-Hilaire du Maine 53380 Mayenne Pays de la Loire

Exposition de véhicules 39/45 : jeep, dodge, moto, traction + exposition « les prisonniers de guerre mayennais » + exposition de témoignage et d’objet locaux de 39/45 + exposition de photos anciennes…

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