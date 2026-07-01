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St Hilaire au temps de la Seconde Guerre Mondiale, ST Hilaire du Maine, Saint-Hilaire du Maine

samedi 19 septembre 2026 · ST Hilaire du Maine · Saint-Hilaire du Maine

St Hilaire au temps de la Seconde Guerre Mondiale, ST Hilaire du Maine, Saint-Hilaire du Maine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
ST Hilaire du Maine
Adresse
place de l'église
Ville
53380 Saint-Hilaire du Maine
Département
Mayenne

St Hilaire au temps de la Seconde Guerre Mondiale Samedi 19 septembre, 09h30 ST Hilaire du Maine Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de véhicules 39/45 : jeep, dodge, moto, traction + exposition « les prisonniers de guerre mayennais » + exposition de témoignage et d’objet locaux de 39/45 + exposition de photos anciennes de St Hilaire

ST Hilaire du Maine place de l’église Saint-Hilaire du Maine 53380 Mayenne Pays de la Loire
Exposition de véhicules 39/45 : jeep, dodge, moto, traction + exposition « les prisonniers de guerre mayennais » + exposition de témoignage et d’objet locaux de 39/45 + exposition de photos anciennes…

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