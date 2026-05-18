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St Jo en fête St Jo en fête Nantes

St Jo en fête St Jo en fête Nantes

St Jo en fête St Jo en fête Nantes samedi 13 juin 2026.

Lieu : St Jo en fête

Adresse : passage des tauzins nantes

Ville : 44477 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 11:00 – 21:30
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme pour cette édition, vous retrouverez:- un espace enfants avec lecture, contes, jeux de construction de cabanes et spectacles- un bar à paillette- un atelier de sérigraphie- des jeux en bois- un stand de peintures de figurines avec l’association Schola Hasarda- une présentation et intiation à la salsa- un spectacle de danse- un blind test géant- et un concert du groupe Flat Dogs- un espace restauration et barNous vous retrouvons donc au Jardin des Quatre Jeudis, derrière l’allée de Portricq, dès 11h et jusqu’à 22h.

St Jo en fête Nantes 44477


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