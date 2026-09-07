St-Julien de Royaucourt se découvre en photos et raconte son histoire, Église Saint-Julien, Royaucourt-et-Chailvet

Informations pratiques

St-Julien de Royaucourt se découvre en photos et raconte son histoire 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Aisne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Cette exposition, déjà présentée en 2022, présente 72 photos prises par des photographes du Zoom Laonnois lors d’un reportage au printemps 2022. Les lieux habituellement inaccessibles (escalier, combles, clocher, cloches) ont pu être photographiés et un drône a photographié l’extérieur et l’intérieur de l’église. Au final une vision inédite de ce monument historique, joyau du patrimoine Laonnois.

Église Saint-Julien 2 Rue du Chanoine Fox – 02000 Royaucourt-et-Chailvet Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France http://www.amis-st-julien-royaucourt.org https://www.facebook.com/amisdestjulienderoyaucourt/ L’église Saint-Julien est située sur la commune de Royaucourt-et-Chailvet et à proximité de Bourguignon sous Montbavin (Communauté de Communes de la Picardie des Châteaux- Aisne- Hauts de France). Sa construction a commencé au 12ème siècle et s’est poursuivie par étape jusqu’au 17ème siècle.

Exposition Photos et Rétrospective sur plus de 8 siècles d’histoire de l’église Saint-Julien de Royaucourt

@Amis del’église St-Julien de Royaucourt