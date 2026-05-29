Journées Européennes du Patrimoine Expositions Photos Royaucourt-et-Chailvet

Royaucourt-et-Chailvet

Journées Européennes du Patrimoine Expositions Photos

2 Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Rendez-vous les 19 septembre et le samedi 20 septembrede 14h00 à 19h00 aux Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’exposition photos à l’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.

Au programme:

Une exposition des photos de l’église réalisée en 2022 par le Zoom laonnois sera visible.

Une vidéo prise par drone à l’intérieur de l’église sera également présentée.

Le dimanche 20 septembre des visites sont organisées:

14h00: des vendangeoirs de Bourguignon-sous-Montbavin.

15h30: l’église Saint-Julien de Royaucourt.

Pour plus d’informations https://amis-st-julien-royaucourt.org

Rendez-vous les 19 septembre et le samedi 20 septembrede 14h00 à 19h00 aux Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’exposition photos à l’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.

Au programme:

Une exposition des photos de l’église réalisée en 2022 par le Zoom laonnois sera visible.

Une vidéo prise par drone à l’intérieur de l’église sera également présentée.

Le dimanche 20 septembre des visites sont organisées:

14h00: des vendangeoirs de Bourguignon-sous-Montbavin.

15h30: l’église Saint-Julien de Royaucourt.

Pour plus d’informations https://amis-st-julien-royaucourt.org .

2 Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France

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English :

Join us on September 19 and Saturday September 20 from 2:00 pm to 7:00 pm for the European Heritage Days to discover the photo exhibition at Saint-Julien Church in Royaucourt.

On the program:

An exhibition of photos of the church taken in 2022 by Zoom laonnois.

A video taken by drone inside the church will also be shown.

On Sunday September 20, tours will be organized:

2:00 pm: the Bourguignon-sous-Montbavin grape harvest.

3:30 pm: Saint-Julien church in Royaucourt.

For further information: https://amis-st-julien-royaucourt.org

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Expositions Photos Royaucourt-et-Chailvet a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard