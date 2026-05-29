Journées Européennes du Patrimoine Expositions Photos Royaucourt-et-Chailvet
Journées Européennes du Patrimoine Expositions Photos Royaucourt-et-Chailvet samedi 19 septembre 2026.
Royaucourt-et-Chailvet
Journées Européennes du Patrimoine Expositions Photos
2 Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Rendez-vous les 19 septembre et le samedi 20 septembrede 14h00 à 19h00 aux Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’exposition photos à l’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.
Au programme:
Une exposition des photos de l’église réalisée en 2022 par le Zoom laonnois sera visible.
Une vidéo prise par drone à l’intérieur de l’église sera également présentée.
Le dimanche 20 septembre des visites sont organisées:
14h00: des vendangeoirs de Bourguignon-sous-Montbavin.
15h30: l’église Saint-Julien de Royaucourt.
Pour plus d’informations https://amis-st-julien-royaucourt.org
Rendez-vous les 19 septembre et le samedi 20 septembrede 14h00 à 19h00 aux Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’exposition photos à l’Eglise Saint-Julien de Royaucourt.
Au programme:
Une exposition des photos de l’église réalisée en 2022 par le Zoom laonnois sera visible.
Une vidéo prise par drone à l’intérieur de l’église sera également présentée.
Le dimanche 20 septembre des visites sont organisées:
14h00: des vendangeoirs de Bourguignon-sous-Montbavin.
15h30: l’église Saint-Julien de Royaucourt.
Pour plus d’informations https://amis-st-julien-royaucourt.org .
2 Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on September 19 and Saturday September 20 from 2:00 pm to 7:00 pm for the European Heritage Days to discover the photo exhibition at Saint-Julien Church in Royaucourt.
On the program:
An exhibition of photos of the church taken in 2022 by Zoom laonnois.
A video taken by drone inside the church will also be shown.
On Sunday September 20, tours will be organized:
2:00 pm: the Bourguignon-sous-Montbavin grape harvest.
3:30 pm: Saint-Julien church in Royaucourt.
For further information: https://amis-st-julien-royaucourt.org
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Expositions Photos Royaucourt-et-Chailvet a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard