Récital d’accordéon classique – Julien Beautemps église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet

Julien BEAUTEMPS, un des accordéoniste les plus brillants de sa génération, nommé aux Victoires de la Musique Classique 2026, fera découvrir sous un angle singulier Bach, Rachmaninov, Mozart, Semionov, Vlasov… au son de son accordéon. Un voyage musical insolite du baroque au répertoire slave, dans l’écrin gothique de l’église Saint-Julien, joyau du Laonnois.