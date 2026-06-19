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Récital d’accordéon classique – Julien Beautemps église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet

Récital d’accordéon classique – Julien Beautemps église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet

Récital d’accordéon classique – Julien Beautemps église St-Julien Royaucourt-et-Chailvet dimanche 16 août 2026.

Lieu : église St-Julien

Adresse : Rue du Chanoine Fox

Ville : 02000 Royaucourt-et-Chailvet

Département : Aisne

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 17:00

Heure de fin : 18:15

Tarif : 10 € (gratuit pour - 18 ans)

Julien BEAUTEMPS, un des accordéoniste les plus brillants de sa génération, nommé aux Victoires de la Musique Classique 2026, fera découvrir sous un angle singulier Bach, Rachmaninov, Mozart, Semionov, Vlasov… au son de son accordéon. Un voyage musical insolite du baroque au répertoire slave, dans l’écrin gothique de l’église Saint-Julien, joyau du Laonnois.

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