Récital d’accordéon classique Julien Beautemps Royaucourt-et-Chailvet
Récital d’accordéon classique Julien Beautemps Royaucourt-et-Chailvet dimanche 16 août 2026.
Royaucourt-et-Chailvet
Récital d’accordéon classique Julien Beautemps
2 Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Rendez-vous le 16 août à 17h00 à l’Eglise Saint-Julien de Royaucourt pour le récital d’accordéon classique de Julien Beautemps.
Tarifs 10€ pour les adultes, gratuit pour les de 18 ans.
Tarif de soutien 20€
Pour plus d’informations
Site Internet : https://amis-st-julien-royaucourt.org
Facebook : https://www.facebook.com/amisdestjulienderoyaucourt
Mail : contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com
Rendez-vous le 16 août à 17h00 à l’Eglise Saint-Julien de Royaucourt pour le récital d’accordéon classique de Julien Beautemps.
Tarifs 10€ pour les adultes, gratuit pour les de 18 ans.
Tarif de soutien 20€
Pour plus d’informations
Site Internet : https://amis-st-julien-royaucourt.org
Facebook : https://www.facebook.com/amisdestjulienderoyaucourt
Mail : contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com .
2 Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com
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English :
Join us on August 16 at 5:00 pm at the Eglise Saint-Julien in Royaucourt for a classical accordion recital by Julien Beautemps.
Price: 10? for adults, free for children under 18.
Support price: 20?
Further information
Website: https://amis-st-julien-royaucourt.org
Facebook: https://www.facebook.com/amisdestjulienderoyaucourt
Mail: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com
L’événement Récital d’accordéon classique Julien Beautemps Royaucourt-et-Chailvet a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard