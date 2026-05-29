Royaucourt-et-Chailvet

Récital d’accordéon classique Julien Beautemps

2 Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Rendez-vous le 16 août à 17h00 à l’Eglise Saint-Julien de Royaucourt pour le récital d’accordéon classique de Julien Beautemps.

Tarifs 10€ pour les adultes, gratuit pour les de 18 ans.

Tarif de soutien 20€

Pour plus d’informations

Site Internet : https://amis-st-julien-royaucourt.org

Facebook : https://www.facebook.com/amisdestjulienderoyaucourt

Mail : contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

Rendez-vous le 16 août à 17h00 à l’Eglise Saint-Julien de Royaucourt pour le récital d’accordéon classique de Julien Beautemps.

Tarifs 10€ pour les adultes, gratuit pour les de 18 ans.

Tarif de soutien 20€

Pour plus d’informations

Site Internet : https://amis-st-julien-royaucourt.org

Facebook : https://www.facebook.com/amisdestjulienderoyaucourt

Mail : contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com .

2 Rue du Chanoine Fox Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

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English :

Join us on August 16 at 5:00 pm at the Eglise Saint-Julien in Royaucourt for a classical accordion recital by Julien Beautemps.

Price: 10? for adults, free for children under 18.

Support price: 20?

Further information

Website: https://amis-st-julien-royaucourt.org

Facebook: https://www.facebook.com/amisdestjulienderoyaucourt

Mail: contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

L’événement Récital d’accordéon classique Julien Beautemps Royaucourt-et-Chailvet a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Cœur de Picard