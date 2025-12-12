St-Léo Festi’Jeux Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat

St-Léo Festi’Jeux

Après une première édition couronnée de succès, de jeux et de rire, avec plus de 1000 participants, le St-Léo Festi’Jeux revient

Que vous soyez passionné de jeux de société, curieux de découvrir de nouvelles aventures ludiques ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager en famille ou entre amis, le St-Léo Festi’Jeux est fait pour vous !

Au programme

Des centaines de jeux à découvrir pour petits et grands

Des auteurs et des éditeurs

Des bénévoles passionnés pour vous guider

Des tournois, des animations, et des surprises

Restauration sur place

Un moment unique où le jeu devient un lien ! Venez nombreux et inviter vos amis. .

Salle des fêtes 6 Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 06 49 37 joueursdenoblat@gmail.com

