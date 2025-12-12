St-Léo Festi’Jeux Salle des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat
Après une première édition couronnée de succès, de jeux et de rire, avec plus de 1000 participants, le St-Léo Festi’Jeux revient
Que vous soyez passionné de jeux de société, curieux de découvrir de nouvelles aventures ludiques ou simplement à la recherche d’un moment convivial à partager en famille ou entre amis, le St-Léo Festi’Jeux est fait pour vous !
Au programme
Des centaines de jeux à découvrir pour petits et grands
Des auteurs et des éditeurs
Des bénévoles passionnés pour vous guider
Des tournois, des animations, et des surprises
Restauration sur place
Un moment unique où le jeu devient un lien ! Venez nombreux et inviter vos amis. .
Salle des fêtes 6 Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 06 49 37 joueursdenoblat@gmail.com
