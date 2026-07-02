Stabat Mater de Pergolese – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes
jeudi 1 avril 2027 · Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Stabat Mater de Pergolese – Concert symphonique – Saison ONPL Jeudi 1 avril 2027, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
10 € à 48 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:30:00+02:00
Fin : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:30:00+02:00
Concert symphonique
La Symphonie de chambre de Chostakovitch, partition poignante et lancinante fera ici écho au sublime Stabat Mater de Pergolèse, œuvre d’un compositeur de 26 ans condamné par la tuberculose. Deux chanteuses unissent ici leurs timbres pour donner toute sa profondeur à la souffrance de la Vierge pleurant son fils au pied de la croix. Avec une infinie douceur, les deux voix angéliques s’enlacent et les larmes de Marie et celles du compositeur se mêlent dans une plainte sensuelle et douloureuse. Le violoniste Matthieu Handtschoewercker dirigera de l’archet ces deux oeuvres aux multiples résonances.
Déroulé :
Dimitri Chostakovitch : Chamber Symphony en do mineur – 23 min.
– entracte –
Jean-Baptiste Pergolèse : Stabat Mater – 39 min.
Gwendoline Blondeel, soprano
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Orchestre National des Pays de la Loire
Matthieu Handtschoewercker, violon et direction
Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes
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Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire
Matthieu Handtschoewercker
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