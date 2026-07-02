Stabat Mater de Pergolese – Concert symphonique – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Stabat Mater de Pergolese – Concert symphonique – Saison ONPL Jeudi 1 avril 2027, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 € à 48 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-01T20:00:00+02:00 – 2027-04-01T21:30:00+02:00

Concert symphonique

La Symphonie de chambre de Chostakovitch, partition poignante et lancinante fera ici écho au sublime Stabat Mater de Pergolèse, œuvre d’un compositeur de 26 ans condamné par la tuberculose. Deux chanteuses unissent ici leurs timbres pour donner toute sa profondeur à la souffrance de la Vierge pleurant son fils au pied de la croix. Avec une infinie douceur, les deux voix angéliques s’enlacent et les larmes de Marie et celles du compositeur se mêlent dans une plainte sensuelle et douloureuse. Le violoniste Matthieu Handtschoewercker dirigera de l’archet ces deux oeuvres aux multiples résonances.

Déroulé :

Dimitri Chostakovitch : Chamber Symphony en do mineur – 23 min.

– entracte –

Jean-Baptiste Pergolèse : Stabat Mater – 39 min.

Gwendoline Blondeel, soprano

Eva Zaïcik, mezzo-soprano

Orchestre National des Pays de la Loire

Matthieu Handtschoewercker, violon et direction

Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie.nantes@onpl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 25 29 29 »}, {« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/ »}]

Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Matthieu Handtschoewercker