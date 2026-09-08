Stacey Kent, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Stacey Kent Vendredi 11 décembre, 20h00 Victoria Hall

Ticketcorner Fnac, Globus, La Praille, Balexert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00

Stacey Kent voix

Jim Tomlinson flûte, saxophone, percussions

Art Hirahara piano

Stacey Kent compte parmi les voix les plus sensibles du jazz moderne. Avec plus de deux millions d’albums vendus, des centaines de millions d’écoutes en streaming, d’innombrables récompenses et une communauté de fans à travers le monde, elle captive le public par sa voix limpide et son expressivité subtile.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « http://www.ticketcorner.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

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