Roussillon

Stage 1 jour Perfectionnement tadelakt et sgraffito

Ateliers de l’écomusée 570 route d’Apt Roussillon Vaucluse

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 09:30:00

fin : 2026-09-24 16:30:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-09-24

L’écomusée de l’ocre propose un perfectionnement d’une journée aux techniques d’enduits à la chaux tadelakt marocain et sgraffito (décor sur enduit). Animé par une artisane spécialisée.

.

Ateliers de l’écomusée 570 route d’Apt Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 05 66 69 info@okhra.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ecomusée de l’ocre offers a one-day advanced course in lime plaster techniques: Moroccan tadelakt and sgraffito (plaster decoration). Led by a specialized craftswoman.

L’événement Stage 1 jour Perfectionnement tadelakt et sgraffito Roussillon a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon