Stage 1 jour Perfectionnement tadelakt et sgraffito Ateliers de l’écomusée Roussillon
Stage 1 jour Perfectionnement tadelakt et sgraffito Ateliers de l’écomusée Roussillon jeudi 21 mai 2026.
Roussillon
Stage 1 jour Perfectionnement tadelakt et sgraffito
Ateliers de l’écomusée 570 route d’Apt Roussillon Vaucluse
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 09:30:00
fin : 2026-09-24 16:30:00
Date(s) :
2026-05-21 2026-09-24
L’écomusée de l’ocre propose un perfectionnement d’une journée aux techniques d’enduits à la chaux tadelakt marocain et sgraffito (décor sur enduit). Animé par une artisane spécialisée.
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Ateliers de l’écomusée 570 route d’Apt Roussillon 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 05 66 69 info@okhra.com
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English :
The Ecomusée de l’ocre offers a one-day advanced course in lime plaster techniques: Moroccan tadelakt and sgraffito (plaster decoration). Led by a specialized craftswoman.
L’événement Stage 1 jour Perfectionnement tadelakt et sgraffito Roussillon a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon
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