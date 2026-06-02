Stage 2 jours cuisine des algues immersion gastronomique Kerlouan

Kerlouan

Stage 2 jours cuisine des algues immersion gastronomique

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-16

Deux jours entre estran, transmission, cuisine et dégustation

Vivez une expérience culinaire immersive au cœur du village de Meneham avec Florence Creachcadec, ethnobotaniste et autrice du livre Les Algues les connaître, les cueillir, les cuisiner, et Nadia Chichiarelli, récoltante professionnelle d’algues.

Plus qu’un simple atelier cuisine, cette formation vous propose une véritable plongée dans l’univers fascinant des algues marines bretonnes, depuis leur découverte sur l’estran jusqu’à leur transformation dans l’assiette.

Au fil des marées, apprenez à découvrir, reconnaître, cueillir, conserver et utiliser les algues marines en toute sécurité, dans le respect du milieu naturel et de la réglementation. Entre théorie accessible (20 %) et pratique (80 %), vous explorerez les principales espèces comestibles, leurs usages, leurs qualités nutritionnelles ainsi que les bases d’une récolte durable.

Côté cuisine, place à l’expérimentation techniques culinaires, recettes créatives, dégustations iodées et repas partagés vous permettront d’intégrer facilement les algues dans votre quotidien. Du dîner au petit-déjeuner, l’immersion se prolonge autour de repas conviviaux mettant à l’honneur les saveurs marines, les produits locaux et une approche inspirée de la cuisine macrobiotique.

Le petit plus repartez avec votre livret théorie & recettes, quelques préparations maison et l’envie de cuisiner les algues bien au-delà du stage.

Au programme

• Deux sorties sur l’estran

• Identification des principales algues comestibles

• Écologie, biologie et usages des algues

• Récolte responsable et réglementation

• Techniques de conservation

• Cuisine créative et approche inspirée de la cuisine macrobiotique

• Dégustations iodées

• Repas partagés et conviviaux

Inclus

• Deux sorties sur l’estran

• 1 déjeuner

• 2 dîners

• 1 petit-déjeuner macrobiotique aux algues

• Tabliers, ustensiles et ingrédients

• Livret théorie & recettes

• Dégustations et préparations réalisées pendant le stage

INFOS PRATIQUES

Stage seul dimanche 16 et lundi 17 août 2026

Stage avec hébergement du dimanche 16 août 2026 à 13h45 au mardi 18 août 2026 à 9h30

Public Adultes et adolescents Débutants et initiés bienvenus. Maximum 16 participants

Lieu Meneham Finistère Nord. Rendez-vous devant le Musée Ti Salou (maison au toit de chaume), au cœur du village de Meneham. Parking à environ 700 m (10 minutes à pied).

À prévoir chaussures pouvant aller dans l’eau (bottes, chaussons néoprène ou vieilles chaussures), coupe-vent, protection solaire, chapeau, gourde, par beau temps maillot de bain et sandales solides bienvenus.

Appareil photo recommandé.

Réservations www.estranordinaire.com .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 95 50 40 01

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English :

L’événement Stage 2 jours cuisine des algues immersion gastronomique Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne