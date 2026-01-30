Stage 2ème étoile Rue du Beauvais Mailly-le-Château

Stage 2ème étoile

C’est un complément de la première étoile pour valider ses acquis !!!

Au programme de cette aventure

Maîtrise de l’instrument Apprendre à monter, équilibrer et régler son télescope ou sa lunette astronomique comme un pro.

Repérage céleste Savoir utiliser une carte du ciel tournante et s’orienter sans boussole grâce aux constellations.

Observation approfondie Pointer avec précision la Lune, les planètes du système solaire et les premiers objets du ciel profond (nébuleuses, amas d’étoiles).

Compréhension du cosmos Découvrir les secrets du mouvement des astres et les cycles lunaires.

Sécurité solaire Apprendre à observer notre étoile, le Soleil, sans aucun danger.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce stage, chaque participant sera capable de préparer sa propre soirée d’observation de A à Z. C’est le passage officiel de curieux à astronome amateur éclairé . .

Rue du Beauvais Planétarium Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Stage 2ème étoile

