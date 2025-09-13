Stage 3H Affûtage couteau La Roche-Neuville

Stage 3H Affûtage couteau

2 Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville Mayenne

Tarif : 200 – 200 – 400 EUR

Nés de l’envie de partager les savoir-faire et les traditions de la coutellerie françaises, nos stages de fabrication sont une expérience unique à partager seul ou à plusieurs !

Vous en avez marre d’avoir des couteaux qui ne coupent pas ? Vous souhaitez des lames aussi tranchantes que votre humour ? La coutellerie du Maine Anjou se propose de vous accompagner lors d’un stage de 3h pour apprendre à affûter vos couteaux ! Avec une machine professionnelle ou des outils manuels (pierre ou fusil), soyez sur que plus aucun aliment ne vous resistera !

Apportez une dizaine de couteaux de chez vous ou dépannez vos amis en empruntant les leurs, vous repartirez avec des couteaux comme neufs !

Cet atelier se compose d’une partie théorique de 30 minutes pour bien comprendre et visualiser ce qu’il se passe lors de l’affûtage, le reste du stage sera consacré à la pratique. .

2 Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 72 88 12 81 neuville.coutellerie@gmail.com

