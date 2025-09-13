Stage 3H Affûtage couteau La Roche-Neuville
Stage 3H Affûtage couteau La Roche-Neuville samedi 13 septembre 2025.
Stage 3H Affûtage couteau
2 Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville Mayenne
Tarif : 200 – 200 – 400 EUR
Début : 2025-09-13 13:30:00
fin : 2025-09-13 16:30:00
2025-09-13
Nés de l’envie de partager les savoir-faire et les traditions de la coutellerie françaises, nos stages de fabrication sont une expérience unique à partager seul ou à plusieurs !
Vous en avez marre d’avoir des couteaux qui ne coupent pas ? Vous souhaitez des lames aussi tranchantes que votre humour ? La coutellerie du Maine Anjou se propose de vous accompagner lors d’un stage de 3h pour apprendre à affûter vos couteaux ! Avec une machine professionnelle ou des outils manuels (pierre ou fusil), soyez sur que plus aucun aliment ne vous resistera !
Apportez une dizaine de couteaux de chez vous ou dépannez vos amis en empruntant les leurs, vous repartirez avec des couteaux comme neufs !
Cet atelier se compose d’une partie théorique de 30 minutes pour bien comprendre et visualiser ce qu’il se passe lors de l’affûtage, le reste du stage sera consacré à la pratique. .
2 Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 72 88 12 81 neuville.coutellerie@gmail.com
English :
Born of the desire to share the skills and traditions of French cutlery, our workshops are a unique experience to be shared alone or with others!
German :
Unsere Herstellungskurse wurden aus dem Wunsch heraus geboren, das Know-how und die Traditionen der französischen Messerschmiedekunst zu teilen. Sie sind eine einzigartige Erfahrung, die Sie allein oder mit anderen teilen können!
Italiano :
Nati dal desiderio di condividere le competenze e le tradizioni della coltelleria francese, i nostri corsi di coltelleria sono un’esperienza unica da condividere da soli o in compagnia!
Espanol :
Nacidos del deseo de compartir las habilidades y tradiciones de la cuchillería francesa, nuestros cursos de cuchillería son una experiencia única para compartir solo o en compañía
