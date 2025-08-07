Stage 5-11 ans Théâtre & Cinéma Pâques 2026 Théâtre du Temps PARIS
Stage 5-11 ans Théâtre & Cinéma Pâques 2026 Théâtre du Temps PARIS lundi 27 avril 2026.
Lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2026
– Théâtre & Cinéma:Théâtre du Temps (14h-17h)
Ce stage est encadréspar des artistes professionnels durant les vacances de printemps 2026. Marie Chazaly pour le théâtre et Manon Onega pour le cinéma. et un « mini-spectacle » sera monté durant la semaine.
Stage dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :
> Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011)
Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans
Effectif maximum : 12 participants
Tarif : 189 € (15h de cours)
Spectacle en fin de stage !
Théâtre & Cinéma :
Silence, Moteur, Ça tourne… Action ! Au programme, improvisations, créations de personnages, plongée dans l’imaginaire… accompagnées d’un travail d’écriture et de mise en jeu : dialogue, émotion, rapport au partenaire, découverte de soi à l’écran, initiation au langage cinématographique… Le jeu face caméra, avec toutes les spécificités liées au cinéma, fera découvrir à nos petits artistes en herbes les contraintes techniques (lumière, son, cadrage…) et le jeu (expressions du visage, voix, regard…). Ce stage ludique et dynamique autour du Théâtre et du 7 e art allie jeu, écriture et tournage d’un petit film à partir des propositions et de l’univers des enfants. Le matériel est fourni par la Compagnie Maya.
Lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2026
– Théâtre & Cinéma: Théâtre du Temps (14h-17h)
Spectacle en fin de stage !
Du lundi 27 avril 2026 au vendredi 01 mai 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
payant
Inscriptions : enfants de 5 à 11 ansEffectif maximum : 12 participantsTarif : 189 € (15h de cours)Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.
Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-01T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T14:00:00+02:00_2026-04-27T17:00:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T17:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T17:00:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T17:00:00+02:00;2026-05-01T14:00:00+02:00_2026-05-01T17:00:00+02:00
Théâtre du Temps 9 rue morvan, 75011 75011 PARIS
https://compagniemaya.com/stage-paques-2026/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis