Stage 5-11 ans Théâtre & Hip-hop Pâques 2026 Théâtre Pandora bastille Paris

Lundi 20 au vendredi 24 avril 2026

– Théâtre & Hip-hop :Théâtre Pandora Bastille (14h-17h)

Ce stage est encadré par des artistes professionnels durant les vacances de printemps 2026. Marie Jarnoux pour le Théâtre et Sarahël Vetral pour le Hip-hop. La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera monté durant la semaine.

Stages dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :



> Théâtre Pandora Bastille (30 rue Keller, 75011)

M° Voltaire, Bastille, Bréguet-Sabin ou Ledru-Rollin

Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 189 € (15h de cours)

Spectacle en fin de stage !

Théâtre & Hip-hop :

Voix et mouvement, parole et geste, rythme et improvisations… ce stage initie, dans les rires et la bonne humeur, les petits artistes en herbe à l’univers de la scène. Par la mise en scène de saynètes, de créations de personnages, d’orchestres gestuels, les enfants seront guidés pour allier l’univers parlé et dansé. Ce stage rythmé, tonique et surtout très ludique permet, en quelques jours, de s’initier à la Danse Hip-hop. Un spectacle est présenté en fin de stage devant les parents ! Une initiation avec joie au rythme, et aux danses urbaines. Du rythme, du son, de la coordination et du mouvement !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

Inscriptions : enfants de 5 à 11 ansEffectif maximum : 12 participantsTarif : 189 € (15h de cours)Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans.

Théâtre Pandora bastille 30 rue Keller, 75011 75011 Paris

https://compagniemaya.com/stage-paques-2026/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis https://www.facebook.com/CompagnieMayaParis