Banon

Stage artistique en Haute-Provence

861 Chemin du Puy 04150 Banon Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 500 – 500 – 500 EUR

Stage + demi-pension 580€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 09:30:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Stage artistique du 13 au 17 juillet 2026:

5 jours pour respirer, ralentir, peindre, et développer son regard avec Valérie Buffetaud.

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861 Chemin du Puy 04150 Banon Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 54 83 44 valerie.buffetaud62@gmail.com

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English :

Art Workshop July 13–17, 2026:

5 days to breathe, slow down, paint, and develop your artistic vision with Valérie Buffetaud.

L’événement Stage artistique en Haute-Provence Banon a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon