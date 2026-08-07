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Stage Atelier Montage Vidéo Maison de quartier Bottière Nantes

mardi 11 août 2026 · Maison de quartier Bottière · Nantes

Stage Atelier Montage Vidéo Maison de quartier Bottière Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Maison de quartier Bottière
Adresse
147 route de Sainte-Luce
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription Gratuit sur InscriptionAdeline 06. 16.20.52.65lasagesselimage@gmail.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit sur InscriptionAdeline 06. 16.20.52.65lasagesselimage@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 15 

Tik tok, youtube, Insta, peut-on croire tout ce qu’on voit ?Vous avez entre 11 et 15 ans et vous voulez apprendre le montage image ?Venez participer à un stage d’atelier montage gratuit le mardi 11 août à la maison de quartier Bottière, en partenariat avec le club ados, (Contact Sehria)De 14h à 17h, inscriptions au:Adeline : 06.16.20.52.65 ou par mail lasagessedelimage@gmail.coms

Maison de quartier Bottière Nantes 44300
06.16.20.52.65


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