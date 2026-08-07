Stage Atelier Montage Vidéo Maison de quartier Bottière Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-11 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Gratuit sur InscriptionAdeline 06. 16.20.52.65lasagesselimage@gmail.com Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 15

Tik tok, youtube, Insta, peut-on croire tout ce qu’on voit ?Vous avez entre 11 et 15 ans et vous voulez apprendre le montage image ?Venez participer à un stage d’atelier montage gratuit le mardi 11 août à la maison de quartier Bottière, en partenariat avec le club ados, (Contact Sehria)De 14h à 17h, inscriptions au:Adeline : 06.16.20.52.65 ou par mail lasagessedelimage@gmail.coms

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

06.16.20.52.65



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